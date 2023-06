Merlynde geslaagd voor damdiploma niveau 1

WINSCHOTEN – De 9-jarige Merlynde uit Winschoten is woensdagmiddag 7 juni in de bibliotheek Winschoten geslaagd voor haar eerste damdiploma niveau 1.

Het dammen in de bibliotheek Winschoten is een samenwerkingsverband met de plaatselijke damclub. Nadat Merlynde de bijbehorende cursus met goed gevolg had doorlopen, mocht ze op voor het examen. De cursus behandeld namelijk de grondbeginselen van het dammen, waarbij in eerste instantie de spelregels de revue passeren zoals, hoe moet het dambord liggen, slaan is verplicht ook achteruit, damslag gaat niet voor het slaan met een schijf, meerslag gaat wel voor. Degene die, ondanks meerdere schijven niet kan zetten heeft verloren. Tenslotte mogen pas na de combinatie de schijven van het bord worden genomen, daarbij mag een dam wel twee maal over hetzelfde veld, echter niet twee keer over een schijf of dam. De cursus wordt afgesloten met aanvallen, verdedigen, offeren en eenvoudige combinaties.

Merlynde gaat komende woensdagmiddag starten met de vervolgcursus niveau 2 en dan het wit gedeelte. Niveau 2 is namelijk gesplitst in een wit en zwart gedeelte. Deze cursus gaat stapje voor stapje verder in de theorie. Maar allereerst wordt het noteren van een partij behandeld. Na het theoretische gedeelte wordt tevens geoefend met wedstrijdjes spelen, om het geleerde in praktijk te brengen. Tenslotte mocht Merlynde uit handen van Han Tuenter, als voorzitter van Damclub Winschoten, haar diploma in ontvangst nemen.

