Nieuwe carrièrekansen tijdens de Noordelijke Banenbeurs 2023

GRONINGEN – Ben jij op zoek naar een nieuwe baan? Wil jij jouw professionele carrière een boost geven? Kom dan op woensdag 21 en donderdag 22 juni 2023 naar De Noordelijke Banenbeurs in MartiniPlaza Groningen. De Noordelijke Banenbeurs biedt jou een unieke kans om nieuwe carrièremogelijkheden, banen en opleidingen te ontdekken.

Baanbrekende beroepen

De Noordelijke Banenbeurs is het grootste carrière-event van het Noorden, met een sprankelende showcase van baanbrekende beroepen, interessante werkgevers en opwindende carrièrepaden. Of je nu geïnteresseerd bent in de techniek, zorg, het onderwijs of een andere sector, er is voor een ieder wat wils.



Cybersecurity en energietransitie

Wil jij weten welke spannende nieuwe banen de arbeidsmarkt veroveren? Ontdek nieuwe beroepen in opkomende sectoren zoals de energietransitie en cybersecurity. Laat je inspireren door de veranderende arbeidsmarkt en ontdek welke vaardigheden en kennis essentieel zijn om vooruit te komen in deze evoluerende beroepen.

Informele sfeer

Op De Noordelijke Banenbeurs maak je in een gezellige, informele sfeer snel contact met potentiële werkgevers. Werkgevers zijn speciaal op zoek naar jou, helemaal in deze tijd. Met meer dan 100 toonaangevende bedrijven uit diverse sectoren, is het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om een nieuwe baan te vinden.

Van starter tot professional

De Noordelijke Banenbeurs is er voor alle niveaus. Of je nu een starter bent of een ervaren professional, of toe bent aan een carrière-switch, er zijn mogelijkheden voor iedereen. Werkgevers op deze beurs bieden banen en carrièremogelijkheden aan op verschillende niveaus. Zodat jij jouw droombaan kunt vinden, ongeacht jouw achtergrond of ervaring.

Omscholing en bijscholing

De Noordelijke Banenbeurs biedt meer dan alleen nieuwe banen en carrièremogelijkheden. Het is ook dé plek om mogelijkheden voor omscholing en bijscholing te onderzoeken. Diverse bekende onderwijsinstellingen presenteren hun opleidingen en trainingen, waardoor jij jouw vaardigheden kunt uitbreiden en nieuwe carrièrekansen kunt verkennen.



Programma 2023

Loopbaancoaches staan tijdens de beurs klaar om jou persoonlijk advies te geven en jou te begeleiden in jouw nieuwe carrière-pad. Bovendien zijn er ‘carrièretijgers’ en ‘stewards en stewardessen’ aanwezig, die jou op weg helpen om jouw volledige potentieel te benutten. Naast de vele stands van bedrijven zijn er ook inspirerende lezingen en workshops te volgen van verschillende experts in hun vakgebied.

Jouw carrièremogelijkheden

Mis deze unieke kans niet om een sprong voorwaarts te maken in jouw carrière. Kom ook langs en ontdek jouw eigen, unieke carrièremogelijkheden in de MartiniPlaza Groningen.

Openingstijden van De Noordelijke Banenbeurs 2023:

Woensdag 21 juni van 12:00 tot 21:00 uur

Donderdag 22 juni van 11:00 tot 17:00 uur

Locatie: MartiniPlaza, Groningen

De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op: www.denoordelijkebanenbeurs.nl

Ingezonden