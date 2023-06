Van 287 tot 581 euro: grote verschillen in trouwkosten in Groningen

GRONINGEN – Een mooie bruiloft kost al snel handenvol geld. Wil je besparen op je grote dag? Dan kun je in de provincie Groningen het beste trouwen in Westerwolde. Op een doordeweekse dag ben je hier voor 287,45 euro tot in de eeuwigheid verbonden. In Stad Groningen vind je juist de duurste ceremonie. Gemiddeld betaal je hier doordeweeks 581,5 euro. Dit blijkt uit het jaarlijkse bureauonderzoek van ThePerfectWedding.nl.

Gemiddeld betaal je in de provincie Groningen 400 euro voor een doordeweekse trouwceremonie. Het gaat dan om een ceremonie die ‘s middags plaatsvindt op maandag tot en met donderdag. Dit tarief ligt flink lager dan elders in het land. Groningen staat zelfs in de top 3 goedkoopste provincies van Nederland, al zijn er wel grote verschillen per gemeente. Er zijn namelijk geen regels voor het stellen van een tarief voor trouwceremonies: gemeenten mogen dit zelf bepalen.

Sarah Glasbergen, oprichter van ThePerfectWedding.nl zegt hierover: “De verschillen per gemeente zijn anno 2023 nog steeds extreem. Het zou ontzettend fijn zijn als hier een keer wat aan gedaan wordt. Een paar jaar geleden waren de verschillen ook al groot, er zijn toen zelfs Kamervragen over gesteld. Daar is helaas nog niets mee gedaan.

Goedkoopste en duurste ceremonie: verschil van bijna 650 euro

Wil je voordelig trouwen in Groningen, maar liever niet tijdens een gratis ceremonie op maandagochtend? In Westerwolde vind je de goedkoopste gemeentelijke huwelijksceremonie. De top 5 gemeenten in Groningen waar je voordelig doordeweeks kan trouwen:

Westerwolde: 287,45 euro Oldambt: 315 euro Midden-Groningen: 349,40 euro Westerkwartier: 353,35 euro Het Hogeland: 390,20 euro

De duurste ceremonie van Groningen vind je in Pekela. Trouwen kost je hier in het weekend 930,25 euro. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste gemeentelijke ceremonie van Groningen loopt hiermee op tot 642,80 euro.

Kosten gestegen met gemiddeld 3,3%

Doordeweeks trouwen is dit jaar in Groningen gemiddeld 3,3% duurder dan in 2022. Vooral in Het Hogeland is een huwelijksceremonie op maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagmiddag dit jaar een stuk duurder. Gemiddeld betaal je hier 4,9% meer dan in 2022. Andere Groningse gemeenten waar een bruiloft in 2023 flink duurder is dan in 2022 zijn Pekela (+4,3%) en stad Groningen (+3,9%).

