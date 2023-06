Vanaf 19 juni werkzaamheden aan provinciale weg tussen Stadskanaal en Gasselternijveen

STADSKANAAL, GASSELTERNIJVEEN – Vanaf maandag 19 juni tot en met vrijdag 30 juni voert de provincie werkzaamheden uit aan de N378, de provinciale weg tussen Stadskanaal en Gasselternijveen. Het gaat om resterende werkzaamheden na eerder uitgevoerd groot onderhoud in 2022. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N366 en de vernieuwde N374.



In het najaar van 2022 liet de provincie groot (asfalt)onderhoud uitvoeren vanaf de rotonde Atlantislaan in Stadskanaal tot de bebouwde kom van Gasselternijveen. In juni laten de provincie Groningen en Drenthe op dit gedeelte resterende werkzaamheden uitvoeren. We brengen onder andere een rode as-streep en nieuwe belijning aan en voeren kleine reparaties uit. In het Drentse deel van de N378 knappen we enkele bushaltes op en brengen we streetprint aan.



Drie fasen

De N378 (Ingenieur W.I.C. van Veelenweg) is – in fasen – voor het al het doorgaand autoverkeer afgesloten vanaf maandag 19 juni t/m vrijdag 30 juni 2023. De werkzaamheden worden opgedeeld in drie fasen. Fase 1 (maandag 19 juni): komgrens Stadskanaal (na de rotonde bij de Atlantislaan) tot de ovonde Refaja ziekenhuis. Fase 2 (dinsdag 20 juni tot en met vrijdag 23 juni): ovonde Refaja ziekenhuis tot rotonde Semsstraat – Handelsstraat. Refaja ziekenhuis is vanaf de oostkant weer bereikbaar. Fase 3 (maandag 26 juni tot en met vrijdag 30 juni): Gasselterbrug tot de bebouwde kom van Gasselternijveenschemond.De aanpak van de bushaltes in het Drentse deel van de N378 vindt plaats van maandag 3 juli tot en met vrijdag 4 augustus. Tijdens de werkzaamheden is een halve rijbaan afgezet. Het verkeer kan dan langs de werkzaamheden rijden.



Omleiding en bereikbaarheid Doorgaand gemotoriseerd verkeer tussen Stadskanaal en Gasselternijveen wordt omgeleid via de N366, de vernieuwde N374 en de N379. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de omliggende fietspaden. Tijdens fase 1 en 2 kunnen fietsers de kruising Meidoornstraat – Geert Teisstraat niet oversteken. De rotonde Atlantislaan, de ovonde bij het ziekenhuis en de rotonde Semsstraat – Handelsstraat zijn tijdens de werkzaamheden open voor verkeer dat rijdt in zuidoostelijke en noordwestelijke richting.



Openbaar Vervoer Buslijn 312 rijdt een aangepaste route via de N374 in Stadskanaal. Qbuzz neemt de gewijzigde planning op in de dienstregeling. Bekijk de website van Qbuzz voor actuele reisinformatie.



Ingezonden