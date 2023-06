Bijenhouders openen deuren tijdens Landelijke Open Imkerijdagen

STADSKANAAL, REGIO – De Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) organiseert voor de twaalfde keer het grootste imkerevenement van ons land: de Landelijke Open Imkerijdagen. In het weekend van 8 en 9 juli, houden imkers op tal van locaties verspreid door het hele land open huis. Tijdens deze open imkerijdagen nemen onze bijenhouders je mee in de wereld van de bijen en laten ze je zien wat een imker precies doet. Ook geven zij praktische tips hoe jij zelf kunt bijdragen aan een beter leefklimaat voor onze bijen. Wil je weten waar bij jou in de buurt een imker open huis houdt? Kijk dan op https://www.bijenhouders.nl/landelijke-open-imkerijdagen

Belang van bijen

Insecten en in het bijzonder bijen staan volop in de belangstelling. Vooral hun leefklimaat en daarmee het aanbod van dracht ofwel voedsel staat onder druk. Bijen zijn onmisbaar, met name omdat zij als bestuivers van belang zijn voor vele soorten groenten en fruit, maar ook voor bloemen, planten en bomen in onze natuur. Het is daarom van groot belang onze leefomgeving zo bijvriendelijk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het planten van allerlei bloeiende gewassen waar nectar en stuifmeel kan worden verzameld. Onze bijenhouders geven jou tijdens de open dagen hierover graag informatie en tips!

Nederlandse Bijenhoudersvereniging

Nederland telt ongeveer 11.000 imkers waarvan 80% is aangesloten bij de NBV. De vereniging is een ledenorganisatie en belangenbehartiger van de imkerij richting lokale, nationale en internationale overheden Daarnaast biedt de NBV opleidingen en cursussen aan ten gunste van een hoogwaardig kennisniveau van de Nederlandse imkerijsector. Innovaties die bijdragen aan een toekomstbestendige sector worden gestimuleerd en er wordt steevast ingezet op verbetering van bijengezondheid, dracht- en biodiversiteit. Tot slot is de imkerijsector een essentiële partner van de agrarische sector vanwege de inzet van bijenvolken voor bestuiving van cultuurgewassen.

Kijk voor een open huis locatie bij jou in de buurt op https://www.bijenhouders.nl/landelijke-open-imkerijdag Een van de bijenhouders die mee doet is Stonefarm Zijdstukkerweg 7 tussen Stadskanaal en Onstwedde. Wil je meer weten over (het werk van) de NBV? Kijk dan op www.bijenhouders.nl!

Ingezonden