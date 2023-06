Politie houdt Stadjer aan voor witwassen en handel in verdovende middelen

GRONINGEN – Agenten hebben maandagochtend een 34-jarige man uit Groningen aangehouden voor het witwassen. In zijn woning in de Floresstraat werd in een tas meerdere kilo’s hennep aangetroffen. Daarnaast vonden ze in de woning een handelshoeveelheid harddrugs.

Kluis en hennepkwekerij

Ook werd het pand een kluis aan met daarin een fors geldbedrag aangetroffen. In dezelfde kluis lagen ook meerdere kilo’s hasj. In de woning lagen diverse goederen die leiden naar een woning in Hoogkerk. In het pand werd een in bedrijf zijnde hennepkwekerij aangetroffen. De kwekerij werd direct ontmanteld en opgeruimd.

In beeld

De verdachte was, mede door zijn gedrag in het verkeer en een anonieme melding al langere tijd bij de politie in beeld. Uit het onderzoek was gebleken dat zijn vermogen niet verklaard kon worden. Het vermoeden bestaat dat de verdachte geld heeft witgewassen. Vermoeden bestaat vermogen gekregen door het plegen van misdrijven.

Beslag

Alle hiervoor genoemde verdovende middelen en zijn dure personenauto zijn in beslag genomen. Bovendien is ook beslag gelegd op zijn bankrekeningen, een televisie, dure ventilator en diverse merkschoenen.

Verdachte

De verdachte is in een cel ingesloten. Hij wordt gehoord in verband met dit onderzoek. Het onderzoek is nog in volle gang.