Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 15 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG STEEDS ZONNIG | MET KOELTE IN DE OCHTEND

Het zonnige en vrij warme weer gaat makkelijk nog een paar dagen door, het is pas zondag dat er meer bewolking is en begin volgende week is er ook kans op een bui. Heel veel zal er niet direct vallen maar het wordt na het weekend toch een ander weerpatroon. Vandaag doen we het nog met een hogedrukgebied bij Engeland en met een lagedrukgebied boven Oost-Duitsland. Er is nog veel zon, maar uit het oosten komt er ook wel wat midden- en hoge bewolking. En er kunnen ook een paar stapelwolken ontstaan.

De maximutemperatuur is vanmiddag opnieuw 24 of 25 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit noordoost tot noord.

Komende nacht koelt het weer af naar 10 tot 13 graden en morgen is het ook weer zonnig: dan loopt het in de middag bij ons uiteen van 22 tot 25 graden, bij een matige noordenwind.

Op zaterdag is er een zwakke veranderlijke wind met dezelfde middagtemperatuur, zondag is het een aantal graden warmer, en later op maandag is er eindelijk weer kans op een bui.