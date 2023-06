Cursus autobiografisch schrijven in Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Wie schrijft, die blijft: ontdek je eigen verhalenverteller. Heb je altijd al willen schrijven en weet je niet waar te beginnen? Doe dan mee aan dit verhalenproject van Bibliotheek Veendam in samenwerking met Stadsreporters. Elk mens draagt een schat aan verhalen bij zich, waar we in dit project naar op zoek gaan.



Iedereen is een bron van verhalen. Gewone verhalen, of bijzondere verhalen. Verhalen over afstand en nabijheid. Verhalen brengen ons samen, ze verbinden, verrijken onze leefwereld en roepen emoties op. Tijdens dit project gaan we op ontdekkingstocht in het eigen leven, bijvoorbeeld over het verhaal van je handen: wat hebben zij allemaal gedaan, beleefd en aangeraakt? In een kleine groep van 8 tot 10 deelnemers van 55+ ga je onder begeleiding van een verhalenverteller je eigen verhaal (leren) vertellen in zeven bijeenkomsten.

Data van de bijeenkomsten: 12, 19 en 26 juli, 2, 9, 16 en 30 augustus van 9.30 tot 12.00 uur in bibliotheek Veendam. Deelname aan dit project is kosteloos. Aanmelden kan via m.hermse@biblionetgroningen.nl, of bij het informatiepunt in de bibliotheek. Bij aanmelding gaan we er vanuit dat het lukt om alle 7 bijeenkomsten bij te wonen (los van onvoorziene omstandigheden).



Bij vragen kun je contact opnemen met Maaike Hermse via: m.hermse@biblionetgroningen.nl, of via 06 21 48 90 80

