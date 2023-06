GRONINGEN – De strijd om de 25e editie van de Groninger Ondernemingsprijs kan beginnen, nu de jury de namen van tien genomineerde ondernemingen bekend heeft gemaakt.

De tien genomineerde ondernemingen zijn (in alfabetische volgorde):

ACS, Groningen

Easytoys EDC, Veendam

Enshore, Groningen

Hessels Zeefbanden, Heiligerlee (Oldambt)

Hovecon, Farmsum (Eemsdelta)

Image+ Digital, Zuidbroek (Midden-Groningen)

Oldenburger|Fritom, Veendam

OVM (Online Veilingmeester), Groningen

Vesta Meubelgroep, Groningen

Wovar, Groningen

“Het is een fiftyfifty verdeling geworden tussen Stad en Ommeland”, vertelt het kersverse jurylid Yeelen Knegtering. Afgelopen jaar won zijn onderneming Klippa de Groninger Ondernemingsprijs en dit jaar zit hij daarom in de jury. “Over de verhouding tussen Stad en provincie staat van tevoren niets vast. Als juryleden kijken we uitsluitend naar de kwaliteit van de ondernemingen en niet naar de vestigingsplaats binnen de provincie. Het resultaat is een sterke mix van online en offline bedrijven geworden, uit diverse branches. Ik vind het erg interessant om dit jaar als jurylid betrokken te zijn bij het selectieproces. Natuurlijk kijk ik met grote belangstelling uit naar de presentaties en de bedrijfsbezoeken later dit jaar. Het zal in alle opzichten een bijzondere editie worden.”

Pitchpresentaties

De tien kanshebbers worden uitgebreid geïnterviewd, geportretteerd en gefilmd en krijgen veel aandacht. Verder worden ze inhoudelijk onderzocht door vakspecialisten van De Haan Advocaten & Notarissen, BDO Accountants & Adviseurs en Rabobank Groningen. Mede op basis van de uitkomsten van die onderzoeken stelt de jury een voorlopige rangorde op. Die rangorde kan alleen nog beïnvloed worden door de pitchpresentaties die de kandidaten mogen geven tijdens de Nominatiebijeenkomst op donderdag 28 september bij een Noorderpoort-vestiging. Nadat elke genomineerde een bedrijfspresentatie heeft verzorgd, maakt de jury de namen van de drie finalisten bekend.

Bedrijfsbezoek

De jury zal in het najaar op bedrijfsbezoek gaan bij de drie finalisten. Ze maakt vervolgens de balans op en benoemt een winnaar. De winnaar van de 25e Groninger Ondernemingsprijs wordt uiteindelijk bekendgemaakt en gehuldigd door commissaris van de Koning René Paas. Dat gebeurt tijdens de extra feestelijke finaleavond in de grote zaal van MartiniPlaza Groningen, op donderdagavond 30 november.

Stimuleren & inspireren

Het doel van de Stichting Groninger Ondernemingsprijs is het stimuleren van de Groninger economie, door het zichtbaar maken van excellente en inspirerende bedrijven en het bieden van een relevant netwerk. De jury bestaat dit jaar uit: juryvoorzitter IJzebrand Rijzebol (gedeputeerde Economische Zaken, provincie Groningen. Hij zal in de loop van dit jaar vervangen worden door de nieuwe gedeputeerde), Suzanne Snijder (Commercieele Club Groningen), Paul Schreuders (XPAR Vision), Albert Keizer (Next Generation Shipyards, winnaar 2021) en Yeelen Knegtering (Klippa, winnaar 2022).

Bron: Groninger Ondernemersprijs

In 2022 was Hessels Zeefbanden de winnaar van de Ondernemersprijs Oost-Groningen 2022 (foto)