DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Dörpen

Dinsdag vond om 14.35 uur op de Hauptstraße in Dörpen een aanrijding tussen twee auto’s plaats. Een Mercedes Vito en een Kia Rio reden in de richting van de B70 toen plotseling een fietser de weg opreed, zonder voorrang aan de beide auto’s te verlenen. De bestuurster van de Kia trapte hard op de rem om een aanrijding te voorkomen. De bestuurder van de Mercedes botste daarna frontaal achterop de Kia. De fietser is doorgereden. De politie is naar hem op zoek. De schade bedraagt 11.000 euro.

Aschendorf

Tussen dinsdag en woensdag is op een parkeerplaats aan de Große Straße in Aschendorf een Fiat aangereden. De schade bedraagt 1.000 euro. De veroorzaker is onbekend.

Walchum/Heede

De politie heeft op 12 juni een 36 jarige inwoner van Dörpen aangehouden voor een roofoverval op 6 juni in Walchum. Een 40 jarige medewerker van Der Dorfgrill werd om tien uur ’s avonds met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp bedreigd. De dader ging er vervolgens met een gering geldbedrag vandoor. De dader zit in voorarrest. Hij wordt tevens verdacht van twee roofovervallen op een tankstation in Heede. Deze vonden ’s avonds plaats op 15 december en 27 maart. Ook daar werden medewerkers met een vuurwapen bedreigd. De totale buit bedroeg meerdere duizenden euro’s. De politie onderzoekt of de man nog meer op zijn kerfstok heeft.

Haren

Bij een ongeval op de Nord-Süd-Straße in Haren is gisteravond om 18.20 uur een 41 jarige man om het leven gekomen. De man kwam door onbekende oorzaak met zijn Fiat Ducato in de berm terecht en botste tegen een boom. Hij raakte daardoor bekneld. Hij werd door de brandweer uit zijn auto bevrijd. Men heeft nog geprobeerd hem te reanimeren. De materiële schade wordt op 15.000 euro geschat.

Surwold

Tussen dinsdag 19.00 en woensdag 10.15 uur is aan de Industriestraße in Surwold een container opengebroken. Er werden tuingereedschap en buitenboordmotoren gestolen. De schade bedraagt 8.800 euro.

Papenburg

Dinsdag is tussen 9.00 en 14.50 uur aan de Splitting rechts een bruine VW bus aangereden. Hierbij raakte de buitenspiegel beschadigd. De schade bedraagt 300 euro. Over de veroorzaker is niets bekend.