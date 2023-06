Oldambt gaat verder met voedselfiets voor hoogbouwlocaties

OLDAMBT – In juni 2022 startte gemeente Oldambt een succesvolle pilot met het ophalen van groente-, fruit en etensresten (GFE-afval) met een elektrische bakfiets: de voedselfiets. Na veel positieve reacties zet Oldambt de voedselfiets voor 6 hoogbouwlocaties door. Afval wordt tweewekelijks op maandag en donderdag opgehaald.

Inzamel mogelijkheden

Gemeente Oldambt biedt niet alleen de voedselfiets aan om GFE-afval op te halen. “Per hoogbouwcomplex kijken wij wat de beste manier is om afval op te halen,” zegt wethouder afvalbeleid Jurrie Nieboer. Andere mogelijkheden naast de voedselfiets zijn: een reguliere 240 liter container of via verzamelcocons. “De komende jaren voeren we stapsgewijs per hoogbouwlocatie de beste manier van inzamelen in. Voor een aantal hoogbouwlocaties is dat de voedselfiets. Inwoners zijn hier heel erg over te spreken, waar ik blij mee ben,” aldus Nieboer.

Voordelen

Het inzetten van de voedselfiets kent veel voordelen. Het inzamelen van groente-, fruit en etensresten per fiets bij hoogbouw stimuleert afval scheiden en is milieuvriendelijk. Ook vindt er persoonlijk contact plaats tussen bewoners en bestuurder van de voedselfiets. Daarnaast zijn er geen voorzieningen nodig in de openbare ruimte om het afval op te bergen.

Verwerking met wormencontainers

Groente-, fruit en etensresten slaat gemeente Oldambt op in wormencontainers. Na 10 weken is het afval omgezet in compost, wat gebruikt kan worden als meststof. De compost is voedselrijk en wordt gebruikt voor het groen in Winschoten voor een lokale omloop.

