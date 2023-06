Royal Avebe neemt Klaas Hidde Kuipers aan als nieuwe chief operations officer

VEENDAM – Op 21 augustus 2023 start Klaas Hidde Kuipers bij Royal Avebe als chief operations officer (COO). Hij volgt Mark Tettelaar op, die op 31 augustus afscheid neemt van Avebe.

Klaas Hidde Kuipers heeft bij verschillende nationale en internationale bedrijven operationele functies bekleed. De afgelopen 10 jaar bij Cargill, in zijn laatste rol als Cocoa & Chocolate Operations Lead Europe & West Afrika.

Bestuursvoorzitter David Fousert: “We zijn heel blij met Klaas Hidde aan boord. Met zijn achtergrond in Chemical Engineering en grote ervaring in Lean Manufacturing en Six Sigma zijn we ervan overtuigd dat hij van toegevoegde waarde is voor Avebe. En in het bijzonder voor het behalen van onze strategische doelen.”

Kuipers gaat aan de slag met het verder verstevigen van de basis bij Avebe. Aan deze basis heeft Mark Tettelaar een belangrijke bijdrage geleverd. Fousert: “Wij bedanken Mark Tettelaar voor de enorme stappen die hij binnen Operations heeft gezet.”

Over Royal Avebe

Royal Avebe is een coöperatie van 2.300 akkerbouwers uit Nederland en Duitsland. De zetmeelaardappelen van deze leden worden jaarlijks verwerkt tot hoogwaardige ingrediënten op basis van aardappelzetmeel en -eiwit, waar ze wereldwijd toegevoegde waarde bieden in voeding, maar ook in industriële toepassingen.

Avebe werkt voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden en toepassingen op basis van zetmeelaardappelen en richt zich op duurzame continuïteit. Het bedrijf heeft 1.300 medewerkers en productielocaties in Nederland, Duitsland en Zweden en heeft verkoopkantoren in de Verenigde Staten, Europa en Azië. Het hoofdkantoor staat in Veendam.

