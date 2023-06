Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 14 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VOORLOPIG ZOMERS | PAS DINSDAG KANS OP BUIEN

Ook vandaag wordt het weerpatroon nog bepaald door een stek hogedrukgebied boven Noorwegen en Zweden. Ook om ons heen is het daardoor zonnig, maar morgen komt een depressie boven Polen heel langzaam richting Duitsland en naar Denemarken. Daardoor zijn er morgen en vooral vrijdag bij ons een paar wolkenvelden, maar buien hoeven wij vóór volgende week niet te verwachten.

Maar de hoge temperaturen zijn nu voorbij want gisteren werd het 25 á 26 graden en vandaag is de maximumtemperatuur ook ongeveer 25 graden. Er is dus wel veel zon, maar er is nog steeds een droge oostenwind.

Morgen is er een noordoostenwind met windkracht 3 tot 4 in de middag. Het is nog redelijk zonnig en er komt dus wat midden- en hoge bewolking, de temperatuur komt een graadje hoger uit. Van vrijdag tot zaterdag is ’s middags 23 á 24 graden en ’s nachts 10 tot 13 graden. Zondag en maandag zijn daarna weer wat warmer en vanaf dinsdag volgende week zouden we dan aan bui kunnen gaan denken.