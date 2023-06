Zaterdag Zechsal wandelmarkt 2023 met wandel clinique’s door Eltjo Glazenburg

VEENDAM – Op zaterdag 17 juni 2023 wordt in Veendam de tweede editie van de Zechsal Wandelmarkt gehouden. Van 10:00 tot 15:00 uur staat het plein voor het Zechsalgebouw aan de Van Stolbergweg 30 in het teken van wandelen door stad en land. Wandelcoach Eltjo Glazenburg verzorgt een tweetal wandel clinique’s.

Linksaf of toch rechtdoor? Alleen of toch samen? In de buurt of juist ver van huis? Keuzeproblemen!

De kuiten koud en stram, de schoenen klemmen, het kleine teentje gloeit. Ongemakken!

Alle wandelaars kennen dit. Het pad van de lopers is niet altijd met fluweel bestraat of helder aangegeven. En toch wandelen ze door.

De Zechsal Wandelmarkt biedt de bezoeker alles wat nodig is om vrolijk en zorgeloos op pad te gaan. De helende werking van de magnesiumproducten van Zechsal. De zachtheid van Wandelwol op de voeten. De kosteloze zorg van masserende handen van therapeuten die tijdens de wandelmarkt bezoekers een behandeling geven. De wijze woorden van de wandelcoach. De adviezen van de specialist in wandeluitrusting. De brede kennis van de Koninklijke Wandelbond Nederland. De inspiratie door aanbieders van wandelreizen. Plus lezingen en workshops over wandelen en wandelproducten.

Dat alles is te vinden op deze leuke en vrij toegankelijke markt. Gezellige wandelmuziek en heerlijke espresso of cappuccino van de koffie TukTuk nodigen uit tot gesprekken over wandelen en buiten zijn. Er is een wandelspeurtocht door Veendam uitgezet waarmee leuke prijsjes zijn te winnen, ook leuk voor kinderen. En wat fijn is: bij slecht weer gaat de markt door, lekker droog in het Zechsalgebouw.

Natuurlijk is de showroom is tijdens de markt geopend.

Neem een kijkje op de Facebook pagina voor de meest actuele informatie en laat weten of je aanwezig bent! Facebook pagina Wandelmarkt.

Bron: Zechstal