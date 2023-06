Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 17 juni, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZOMERS WEEKEND | VANAF MAANDAG KANS OP EEN BUI

Het weekend is een beetje grijs begonnen met laaghangende bewolking maar vanmiddag en vanavond zijn er flinke zonnige perioden. Wel komt er later wat hoge bewolking uit het zuiden en dat is een klein voorteken voor de weersverandering die maandagnacht gaat beginnen. Maar vandaag wordt het nog een mooie zomerse dag met een maximumtemperatuur van 26 graden. Er staat vanmiddag en vanavond een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen noordwest en noord.

Vannacht draait de wind naar noordoost tot oost en het koelt af tot rond 14 graden. Het is ten dele bewolkt maar er zijn ook opklaringen. Morgen zijn er ook nog zonnige perioden maar wolkenvelden dringen meer-en-meer op. Dankzij een zwakke oostenwind wordt het een warme dag met maximaal 28 of 29 graden. Heel benauwd wordt het nog niet want bij ons is de lucht ook morgen nog vrij droog.

Dat wordt maandagnacht anders, dan komt er een zone met buien over en vooral later in de nacht en maandagochtend kan er af en toe regen vallen. Daarna is het maandag de meeste tijd weer droog, dinsdag is er juist in de middag en avond kans op regen. Dat is ook de periode met de meeste kans op buien en dan kan er een flinke vallen, mogelijk eentje met onweer, 10 mm aan neerslag of meer.

Na dinsdag is het licht wisselvallig met soms een bui, maar ook zonnige perioden bij maximumtemperaturen tussen 22 en 25 graden.