Succesvolle opening van eindexamententoonstelling Academie Minerva met meer dan 1700 bezoekers

De winnaars: Kanna Hakama (Minerva Award for Fine Art), Anna Lebedieva (Minerva Award for Design) en Maartje Mulder (Kunsteducatieprijs) Foto: Harma Kaput

SCHEEMDA – Voor de tweede keer weet Academie Minerva in de historische fabriek een omvangrijke presentatie neer te zetten van maar liefst 140 afgestudeerde vormgevers, kunstenaars en docenten. Ruim 1700 bezoekers waren aanwezig tijdens de eerste dag van de Graduation Show, geopend door Cora-Yfke Sikkema, burgemeester van Oldambt. In het stof van de historische fabriek komen verschillende werelden samen, als een bonte verzameling bezoekers met verschillende achtergronden, verhalen en nationaliteiten zich in een lange rij verzameld om de tentoonstelling binnen te gaan.

Burgemeester Oldambt Cora-Yfke Sikkema verbindt in haar opening de tentoonstelling met de regio. De Gemeente Oldambt biedt al sinds de jaren 60 met haar unieke landschap en monumentale gebouwen een bijzondere plek aan kunst en cultuur. De tweede editie van de Graduation Show past perfect in het rijtje.

Eenmaal binnen laat de tentoonstelling een grote variëteit zien, zowel in benadering, context en materiaal. Variërend van figuratief tot abstract, van sociaal geëngageerd tot projecten waarin persoonlijke fascinatie het uitgangspunt is. En soms ontmoeten grote thema’s zich in het kleine en in het intieme. Elke werk is een reflectie van de persoonlijke achtergrond, de creativiteit en de visie van de maker. De bezoeker kan zich met gemak een paar uur verliezen in de ruimtes van de fabriek die van boven tot onder gevuld is.

Prijsuitreikingen

Tijdens de openingsdag zijn de Award for Fine Art, Award for Design en Kunsteducatieprijs uitgereikt. Extern deskundigen nomineerden afstudeerders, waarna de winnaars werden gekozen door een onafhankelijke jury, bestaande uit: Charlotte Thomas (Special editor at De Architect), Maria Jager (Artist and art educator Groninger Museum), Mark van Goss (Illustrator, grafisch ontwerper en tutor aan Amsterdam Fashion Institute) en Gerben Willers (Agent, curator, adviseur).

De winnaars zijn: Kanna Hakama (Minerva Award for Fine Art), Anna Lebedieva (Minerva Award for Design) en Maartje Mulder (Kunsteducatieprijs). De jury was onder de indruk van de kwaliteit van het werk en de onderzoekende en experimenterende houding van alle afgestudeerden.

Later in de week worden ook de winnaars van de Minerva Researchprijs, het Reisma van den Burg Stipendium en de nieuwe UMCG Thomassen á Thuessink Jonge Makers Aankoopprijs bekend gemaakt. De genomineerden en winnaars zijn terug te vinden op de website.

Programma

De tentoonstelling is nog te bezoeken t/m donderdag 22 juni en is dagelijks geopend van 12- 20 uur (donderdag tot 18.00). Ook zijn er foodtrucks, performances en livemuziek van onder andere studenten van Minerva Academie voor Popcultuur. In de Minerva Shop in de Machinekamer wordt het werk van studenten verkocht. Woensdag 21 juni is er een panelgesprek over artistieke impact in de regio, waarin drie gasten in gesprek gaan over verandering en beweging tot stand brengen via kunstprojecten.

Praktische informatie

Op www.academieminerva.nl/graduation staat de meest actuele informatie. Ook kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief en zo altijd direct het laatste nieuws in de mailbox ontvangen.

FUTURE – Graduation Show ‘23

Bachelors | Masters

17 – 22 juni 2022

Scheemdermeersterweg 37, Scheemda

www.academieminerva.nl

www.instagram.com/academieminerva

Foto’s: Harma Kaput, Djordi Komrij en Lisa Bommerson