Oldtimer toerrit van start bij baby-speen.nl

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 18 juni, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG WARM | EINDELIJK ENKELE BUIEN

Het wordt vandaag opnieuw behoorlijk warm met zonnige perioden en een maximumtemperatuur rond 28 graden, bij een zwakke tot matige variabele wind. Het is tot de avond droog, daarna is er kans op een enkele regenbui en later vanavond en vannacht is er ook een kleine kans op onweer.

Maar veel plaatsen blijven ook droog en die regenkans krijgt morgen ook geen vervolg want dat is een droge dag met af en toe en 24 tot 26 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Dinsdag maken wij meer kans want dan trekken een aantal zones met buien over het midden en oosten van het land naar het noorden. Er is in de ochtend al kans op een regen- of onweersbui en in de loop van de middag en avond komen er waarschijnlijk nog een paar achteraan. Daarbij is kans op windstoten en hagel, en wellicht 10 mm aan neerslag op sommige plaatsen.

Woensdag is droog en donderdag zou nog er weer regenbui kunnen vallen, verder maakt het volgende week kans op wat regen. Maximumtemperaturen rond het midden van de week ca. 26 graden, later in de week rond 22 graden.