Ontmoetingsactiviteit voor jonge mantelzorgers

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 19 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WOLKEN EN ZON | MORGEN EN DONDERDAG BUIEN

Het is inmiddels een ander weertype met soms veel bewolking en dan weer een paar brede opklaringen. Er kan vanochtend nog een klein buitje vallen maar vanmiddag en vanavond is het droog en dan neemt ook de wind gestaag af: vanochtend is er nog windkracht 3 tot 5 en wat vlagerig. De temperatuur is ook lager dan gisteren want toen werd het ongeveer 29 graden, vanmiddag is de maximumtemperatuur zo’n 25 graden.

Vanavond is het rustig met weinig wind en vannacht draait de wind naar het noordoosten. Het is vanavond vrij zonnig maar vannacht raakt het bewolkt en morgenochtend is er vanuit het zuiden kans op wat regen. Veel zal dat nog niet zijn maar het wordt morgen een bewolkte dag met ’s middags een enkele bui, morgenavond is er meer kans op buien en dan kan er een flinke regen- of onweersbui voorbijkomen. Maximum morgen rond 28 graden.

Woensdag is het net als vandaag op de meeste plaatsen droog en mogelijk krijgen die buien van morgenavond op de donderdag nog een vervolg. Want dan komt er een lagedrukgebied uit Belgie op ons af. Het is de vraag of dat over Midden-Nederland onze kant op komt of dat het naar Duitsland gaat. Komt het naar ons dan kan het nat worden met meer dan 30 mm aan regen maar gaat het meer naar Duitsland dan blijft het tijdelijk bij wat regen. Eind van de week lijkt het opnieuw droger en vrij rustig te zijn. Maxima na morgen van 23 tot 25 graden.