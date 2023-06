Brand in parkeergarage UMCG (Update)

GRONINGEN – In de parkeergarage van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) woedt brand.

Rond twee uur vanmiddag is op verdieping -3 van de zuidelijke parkeergarage onder het UMCG brand uitgebroken. Naar verluidt stond er een auto in brand. De brandweer schaalde vrijwel meteen op naar grote brand en ging met vijf blusvoertuigen ter plaatse.

De toevoerwegen werden door de politie afgezet en de parkeergarage deels ontruimd.

Inmiddels is het vuur onder controle. Er is afgeschaald naar middelbrand. De parkeergarage staat vol rook en is nog afgesloten. Eigenaars en passagiers staan te wachten in de hal van het ziekenhuis.

Update

Bij het UMCG is alles onder controle, parkeerdek -1 en – 2 zijn weer vrijgegeven; -3 wordt nog gecontroleerd. De brand die op -3 in een auto was, is geblust door de bhv. Een vrouw zat nog in een auto. Zij is door de brandweer gezond en wel uit de parkeergarage is gehaald.

Foto’s zijn ingezonden