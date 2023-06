Groninger Museum on Tour doet Sellingen aan

SELLINGEN – Een tot mini museum verbouwde caravan trekt van 2023 tot 2025 door de provincie Groningen. Kunstenaars en museumdocenten laten kinderen dan kennismaken met kunst en cultuur. Het project – Groninger Museum Tour – is in samenwerking met de ELJA Foundation.

Vanaf mei 2023 trekt het Groninger Museum met een tot minimuseum verbouwde Amerikaanse Airstream caravan erop uit. Deze blikvanger reist twee jaar lang door de provincie Groningen, van dorp naar dorp. Kinderen en jongeren in honderdvijftig Groningse dorpen komen hierdoor in aanraking met kunst en cultuur. Op zaterdag 8 juli is het de beurt aan Sellingen. Tijdens het daar georganiseerde festival Montmartre zal de Airstream caravan zijn te vinden nabij jeugdstee de Kapschuure aan de Kortweg 2d. Daar is hij te vinden van 11 uur in de ochtend tot 16 uur in de middag.

Tijdens de Groninger Museum Tour worden onder meer (gratis) kunstworkshops gegeven. Natuurlijk worden de jonge deelnemers ook uitgenodigd voor een bezoek aan het museum. Voor kinderen die door de tour nog enthousiaster zijn geworden over kunst, organiseert het Groninger Museum verdiepende projecten. Een van de verdiepingen is het samenwerken met een artist in residence, waarbij kinderen en jongeren samen met een kunstenaar een kunstwerk laten ontstaan.

Zien we jou ook in Sellingen de 8ste ?

Ingezonden