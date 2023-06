DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Tussen 17.50 en 18.30 uur is in het Esterfelder Forst in de omgeving van de Gluckstraße in Meppen brand ontstaan. Het vuur werd door wandelaars ontdekt. Er stond een stuk bos van 3 x 3 meter in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij de brandhaard werd vuurwerk aangetroffen. De politie denkt aan brandstichting.

Papenburg

Gisteravond is om acht uur bij een container aan de Forststraße in Papenburg ingebroken . Er is niets buitgemaakt. De aangerichte schade bedraagt 500 euro.