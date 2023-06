OUDE PEKELA – Vanmiddag is het kunstwerk ‘Man met Hondenkar’ herplaatst.

Wethouder cultuur Lex Kupers en Hans Mes, kunstenaar en maker van het beeld zorgden er samen voor dat het beeld een nieuwe permanente plek kreeg op de hoek Raadhuislaan/Feiko Clockstraat in Oude Pekela.

Dertig jaar lang stond het kunstwerk ‘Man met hondenkar’ bij de oude Rabobank in Oude Pekela. In februari 2017 is de bronzen hond die hoort bij het kunstwerk gestolen. Na een grondige restauratie is het kunstwerk nu weer klaar om tentoongesteld te worden.

Kunstwerk ‘Man met Hondenkar’

Het beeld weerspiegelt het harde bestaan van Oude Pekela in vroeger dagen. Veel beroepsgroepen maakten gebruik van de trekkracht van de hond om hun handel te vervoeren, zoals bijvoorbeeld de petroleumventer.

Kunstenaar Hans Mes

Hans Mes studeerde van 1973 tot 1979 aan de Academie Minerva in Groningen in de studierichtingen beeldhouwen en monumentale vormgeving. Zijn atelier bevindt zich in de stad Groningen, maar hij werkt wereldwijd op locatie. Mes maakt als beeldhouwer sculpturen in brons en steen, maar gebruikt daarnaast ook andere materialen, zoals koper en staal. Een groot deel van zijn werken is geplaatst in Noord-Nederland. Buiten Nederland is er werk van Mes te vinden in onder België, Duitsland, China, Singapore en Turkije. (Bron: Wikipedia)

Ingezonden

Foto’s: Abel van der Veen