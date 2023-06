Ruim drie ton subsidie voor nieuwe leefbaarheidsprojecten

WEDDE, BAFLO, STEENDAM – Drie initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in de provincie krijgen subsidie. Het gaat om twee projecten voor nieuwe gezondheidscentra, waaronder een verbouwproject in Wedde en een haalbaarheidsonderzoek in Baflo, en een project voor de bouw van een nieuw multifunctioneel dorpshuis in Steendam. In totaal gaat het om €325.000 subsidie uit de regeling Zorg en Voorzieningen.

Projecten

Medisch centrum in Wedde: de oude Koekjesfabriek wordt verbouwd tot een gezondheidscentrum met een huisartsenpraktijk, apotheek, fysiotherapeut en thuiszorg. Ook biedt het centrum ruimte voor de dorpsondersteuner van ‘Wedde dat ’t lukt’ en de WMO-consulenten van de gemeente Westerwolde. Bij de verbouwing is veel aandacht voor duurzaamheid. Op de bovenste verdieping van het gebouw worden levensloopbestendige appartementen gerealiseerd.

Nieuw dorpshuis in Steendam: inwoners van Steendam hebben gezamenlijk een plan gemaakt voor een nieuw multifunctioneel gebouw aan het Schildmeer. Het huidige dorpshuis is door aardbevingsschade niet meer te redden. Met dit project wordt een laagdrempelige ontmoetingsplek voor inwoners van Steendam gerealiseerd, waar bovendien ruimte is voor een zorgsteunpunt, horeca en diverse culturele activiteiten. Als de nieuwbouw gereed is, draagt het gebouw bij aan de leefbaarheid van Steendam en omliggende dorpen.

Beide projecten ontvangen 150.000 euro subsidie.

Het Zorghuis Baflo: in Baflo willen initiatiefnemers vanaf de zomer tot eind van dit jaar een haalbaarheidsonderzoek doen naar de toekomst van de huisartsenzorg voor Baflo en omgeving. Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden voor een gezamenlijke huisvesting van de huisarts en andere professionals, die de onderlinge samenwerking tussen zorg, welzijn en onderwijs moet bevorderen. Het gaat om een inventarisatie van organisaties, het verkennen van een locatie en het maken van een plan. Dit project ontvangt 25.000 euro subsidie.

Over de subsidieregeling

Aanvragen indienen voor de subsidieregeling Zorg en Voorzieningen kan nog tot 1 juli. Daarna volgt in oktober een laatste ronde. Goede ideeën voor het samenvoegen van meerdere gezondheidsdiensten en/of dorpsvoorzieningen in één gebouw komen in aanmerking voor subsidie.

Bron: Provincie Groningen