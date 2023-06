Van harte welkom op de Pleinmarkt van ISK Westermarke

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 20 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANAVOND ONWEERSKANS | MORGEN DROOG

Er is vanochtend veel bewolking en er kan wat lichte regen vallen, maar uiteindelijk wordt het toch een warme dag. Niet alleen door een hoge temperatuur want het stijgt tot ca. 27 graden, maar het zal vanmiddag ook tamelijk benauwd worden met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Het is daarbij vanmiddag nog droog, maar vanavond en komende nacht zijn er verspreid enkele buien, met daarbij vanavond ook kans op een onweersbui met windstoten.

Vannacht is er vooral nog kans op enkele regenbuien, minimumtemperatuur vannacht rond 17 graden. Morgen is het daarna droog met ’s ochtends grijs weer met laaghangende bewolking, maar de zon breekt door en er komen mooie zonnige perioden. Maximumtemperatuur morgen rond 26 graden, bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Donderdag begint droog maar in de loop van de dag gaat het dan regenen bij een noordenwind, maximum dan van 22 tot 24 graden. Vrijdag is er een zwakke noordwestenwind met zon, bewolking en 22 graden, het weekend is vrij warm met maxima van 23 tot 25 graden en mooie zonnige perioden.