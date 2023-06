Charlie (22) uit Gasselternijveen vermist

GASSELTERNIJVEEN – De 22-jarige Charlie Plantenga is sinds 16 juni vermist vanuit Gasselternijveen.

Charlie is op die dag voor het laatst gezien op het Stationsplein in Groningen. Mogelijk is Charlie op de trein of bus gestapt met een onbekende bestemming. Ook kan het zijn dat Charlie te voet de stad Groningen in is gegaan.

Charlie kleedt zich sober en draagt veel wijde kleding. Op het moment dat Charlie voor het laatst is gezien, droeg Charlie een zwarte wijde broek, een groen-wit gestreept shirt en zwarte instappers. Charlie had een boodschappentas bij zich met daarop de letters ‘ACTION’.



Charlie is ongeveer 1.85 meter lang, heeft een slank tot dun postuur, een lichte huidskleur en grijs-groene ogen. Charlie draagt halflang donker, sluik haar tot op de schouder.



We maken ons zorgen om Charlie, vanwege het verlaten van het ouderlijk huis zonder enige vorm van berichtgeving.

Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.

Bron: Politie Aa en Hunze