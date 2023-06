Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Jipsingboertange

JIPSINGBOERTANGE – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Jipsingboertange. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Op woensdag 21-juni hadden de wandelcoaches van WandelenWerkt als startpunt gekozen voor Jipsingboertange. Om 8.45 stond in Dorpshuis “Ons Hoes “ de koffie met koek weer klaar en konden de wandelaars die voor de wandeling van vandaag hadden aangemeld zich weer melden bij de coaches. En ook deze dag weer de drie bekende afstanden, 6- 8 en 10 km.

Om 9.15 uur vertrok de wandeling voor de 10 km. De wandeling ging weer door de prachtige bossen van Jipsingboertange. De bosrijke omgeving van Jipsingboertange werd aangelegd in de jaren dertig van de vorige eeuw, in het kader van de werkverschaffing. Tot dan waren het uitgestrekte heidevelden. Bij de ontginning hiervan werden de gronden die niet geschikt waren voor landbouw gebruikt voor bosbouw.

Ook bleek dat er in het verleden een Wegwaterschap Jipsingboertange is geweest. Evenals de wegwaterschap Schaalbergerweg waar het in een vorig verslag over ging. En ook hier met de bedoeling de weg van Mussel naar Jipsinghuizen te verharden en onderhouden. Het oprichten van dergelijke waterschappen zal de enige mogelijkheid zijn geweest een lening af te sluiten voor de uitvoering van dit werk, en om ingezetenen aan te slaan om een bijdrage te doen voor de aflossing. En na aflossing werden de wegen dan weer overgedragen aan de gemeenten. In dit geval de gemeenten Vlagtwedde eb Onstwedde.

Na de bossen van Jipsingboertange te hebben verlaten ging het richting de Beetse, en kwamen we langs de “Zaandzoegerij “in de Beetse. Het zand dat hier wordt gewonnen is niet alleen bestemd voor de bouw, maar heeft een breed assortiment aan mogelijkheden. Zo wordt bijvoorbeeld een speciaal zand gewonnen dat gebruikt wordt voor de zuivering voor ons drinkwater. Maar ook voor filtering van het riool. Ook namen de wandelaars een kijkje bij het drijven zonnepanelenpark op een niet meer in gebruik zijnde winningsplas.

Van hier ging het weer richting Zevenmeersveenweg. En van hier ging het over een werkelijk prachtig slingerpaadje weer richting eindpunt. We kwamen hierbij langs één van de zeven meertjes waar de weg zeer vermoedelijk naar is vernoemd. En ook hier was duidelijk zichtbaar dat er de laatste tijd erg weinig regen is gevallen. Duidelijk is te zien hoe laag de waterstand in dit meertje is.

Terug in “Ons Hoes “ stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met broodjes weer te wanten. Weer een prachtige wandelochtend bij schitterend wandelweer.

Ingezonden door Jan Bossen