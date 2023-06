Eerste twee Tall Ships gecontracteerd voor DelfSail 2024

DELFZIJL – Onlangs zijn de eerste contracten getekend met twee bijzondere deelnemers aan DelfSail 2024, beide afkomstig uit Spanje. Deze schepen waren nog niet eerder te zien in Delfzijl of elders in Nederland tijdens Sail- evenementen.



El Galeon

Het eerste schip is een replica van een Galjoen met de mooie naam ‘El Galeon’ en is gebouwd op ware grootte van dat type schepen, waarmee de Spanjaarden in de 17e eeuw hun zilvervloten konden realiseren. Daarmee vervoerden zij het goud en zilver vanuit de veroverde landen in Zuid- Amerika naar Spanje en brachten hun land daarmee veel voorspoed. De bouwstijl van deze schepen is opmerkelijk en vond plaats in de periode tussen de 16e en 18e eeuw. Behalve naar Latijns-Amerika voeren zij ook veel

naar de Filippijnen en andere landen in Azië. Vaak bestonden de vloten uit wel 30 of meer van deze schepen, wanneer ze uit Spanje vertrokken. Maar er gingen ook veel schepen verloren door stormen of piraterij.



‘El Galeon’ heeft een lengte van bijna 50 meter en ligt hoog op het water. Inmiddels heeft het schip meer dan 48.000 nautische mijlen zeilend afgelegd tussen 2010 en 2016. Daarbij bevoer zij de grootste zeeën van de wereld, waaronder de Pacific, de Indische en Atlantische Oceaan, maar ook de Middellandse Zee, de Rode Zee en de Zuid-Chinese Zee. Zij is al op tournee geweest langs een aantal havens in de Verenigde Staten, waar ze vele duizenden bezoekers heeft ontvangen. De organisatie is dan ook zeer

verheugd haar straks in Delfzijl te kunnen laten zien.

Pascual Flores

Het tweede schip, de ‘Pascual Flores’ is een totaal ander type schip: een authentieke witte driemast-schoener van 43 meter lengte, gebouwd in Spanje anno 1917. Dit is dus geen replica, maar een gerestaureerde schoener. Dit specifieke type schip was met name gespecialiseerd in het vervoer van

zout, groenten en fruit begin jaren twintig van de vorige eeuw. Tijdens haar actieve dienst, bevoer zij met name de zeeën rond Afrika en de zuidelijke Europese landen. Zij maakt bij de entree van DelfSail 24 voor het eerst kennis met de Noord-Europese havens.



Behalve deze twee Tall Ships is de organisatie met veel andere scheepseigenaren wereldwijd in gesprek. Zowel in Nederland als ook in de verre continenten en Europa. Zodra er meer bekend is wordt die informatie gedeeld.

Ingezonden

Foto: organisatie DelfSail