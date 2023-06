Gemeente Westerwolde sluit 2022 af met een positief rekening resultaat

WESTERWOLDE – Gemeente Westerwolde sluit het financiële jaar 2022 af. Dit doet de gemeente met een positief rekening resultaat van € 7,7 miljoen.

Dit positieve resultaat komt doordat we extra geld hebben gekregen van het rijk. Ook hebben we minder geld dan verwacht uitgegeven binnen de gemeente. Soms omdat projecten zijn uitgesteld, omdat betrokken partijen geen tijd hadden. Maar ook omdat er nog geen definitief besluit is over hoe het geld uitgegeven gaat worden.

Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan verschillende reserves. Dit geeft ons lucht en ruimte voor de uitdagingen in de toekomst. Zoals de energietransitie, de woningnood en het versterken van de lokale economie. Ook zijn er investeringen nodig op het gebied van gebouwbeheer, openbare ruimte en in de samenleving.

Bijdrage vanuit Rijk onzeker

Onzekere factor blijft de ontwikkeling van het Gemeentefonds. Door de herverdeling van geld vanuit het Rijk richting de gemeente verwachten we in de toekomst een lagere bijdrage. Terwijl de uitgaven gaan stijgen. Ook krijgen we als gemeente steeds meer te maken met incidentele middelen, dat is geld dat we niet standaard ontvangen. Daarom is het lastiger om hier structureel rekening mee te houden en je plannen op te maken. Dit maakt het voor de toekomst een uitdaging om een sluitende begroting te kunnen presenteren.

De gemeenteraad neemt op 12 juli een besluit over de jaarrekening.

Ingezonden