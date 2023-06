VEELE – In een schuur achter een boerderij in Veele wordt elke dinsdagmiddag keihard gewerkt. Zelfs op snikhete dagen, zoals de afgelopen tijd, is een groep mannen bezig met hamers en beitels.

Ze maken een reuze midwinterhoorn om begin volgend jaar mee op te treden. Jan Bossen is een van harde werkers en hij vertelt in deze reportage wat ze momenteel precies aan het doen zijn.

Ingezonden door Boelo Lutgert