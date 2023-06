Hot Me! en The Happy Tunes ook gestrikt voor 2e Let the Sixties Roll in Veendam



VEENDAM – Wat is de 2e Let the Sixties Roll, zaterdag 25 november in Java Poppodium in Veendam,

zonder lokale artiesten? Na The Fortunate Sons (ode aan Creedence Clearwater Revival) en de

dertienkoppige (!) band The Blues Brothers tribute Band heeft de organisatie nu ook Hot Me! en The

Happy Tunes gestrikt voor dit muziekfestival.



De Veendamse Gina de Boer is de frontvrouw van The Happy Tunes. Deze formatie doet de grote

bands uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw herleven. En met deze zangeres is dat dik in orde.

Gina de Boer maakte zo’n veertig jaar geleden haar opwachting in het televisieprogramma

Soundmixshow van Henny Huisman als Janis Joplin. Miljoenen kijkers waren aan de buis gekluisterd.

Eind 2021 maakte de Veendamse haar opwachting in de Italiaanse variant van The Voice Senior. Ook

nu zong ze een lied (Piece of my Heart) van Janis Joplin. Dat deed ze een jaar eerder ook in de

Nederlandse versie. Ze werd pas in de halve finale uitgeschakeld. Het moet al heel gek gaan, wil ze

deze klassieker niet zingen in Java Poppodium. Dat geldt ook voor Strawberry Fields en Lucy in the

Sky van The Beatles en liedjes van onder anderen The Doors, The Cream, Free en The Small Faces.



Hot Me!, van zanger en entertainer Everhard Sprik uit Zuidwending, heeft zijn sporen in de afgelopen

drie decennia al meer dan verdiend. De band speelt de ene na de andere klassieker. Dat doen de

muzikanten op hun eigen briljante manier. Hot Me! – met verder de broers Tom en Koos Feiken

(gitaar en bas), drummer Rudolf Többen, gitarist Albert Boddema en de achtergrondzangeressen Rita

Bakker en Marianne van der Velde – treedt jaarlijks zes tot zeven keer op. En een van de keren is

tijdens de 2e Let the Sixties Roll. Een meer dan voortreffelijke keuze van de organisatie om ook Hot

Me! op haar affiche te zetten.



De organisatie van hét muziekfeest van Veendam hoopt binnenkort meer (grote) namen bekend te

maken. Meer informatie: www.letthesixtiesroll.nl.

Ingezonden