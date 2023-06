DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Gistermiddag is rond drie uur langs de A31, ter hoogte van Bunde, een bermbrand ontstaan. De brand ontstond toen bij de afslag naar Papenburg een van de banden van een vrachtwagen met daarop auto’s knapte. Daardoor ontstond een vonkenregen die de berm over een afstand van 250 meter in brand zette. De 31 jarige chauffeur kwam met de schrik vrij. Het vuur werd door de brandweer geblust. De weg is ter hoogte van de brand een uur afgesloten geweest.

Haren

Gisteren is tussen 7.30 en 13.35 uur op de parkeerplaats aan de Nordring in Haren een grijze Opel Vectra aangereden. De veroorzaker is onbekend. De schade bedraagt 2.500 euro.

Meppen

Vanmorgen vonden op de B70 bij Meppen twee ongevallen plaats. Om 7.35 uur zag een 22 jarige vrouw te laat dat een 47 jarige automobiliste die voor haar reed vanwege wegwerkzaamheden remde. Zij reed met haar Mercedes achterop de Opel van haar voorganger. Beide bestuursters bleven ongedeerd. De schade bedraagt 2.000 euro.

Rond acht uur vond op nagenoeg dezelfde wijze een ongeval plaats. Een 28 jarige motorrijder botste achterop de Ford van een 59 jarige vrouw, toen zij vanwege de situatie op de weg moest remmen. Hij raakte lichtgewond. De schade bedraagt 5.500 euro.