Lopster Torenloop op 1 juli 2023

LOPPERSUM – Op zaterdag 1 juli 2023 is het weer zover, dan vindt de 16e editie van de Lopster Torenloop plaats.



Loppersum zal op deze zaterdagavond weer volop in het teken staan van hardlopende deelnemers.

Ook dit jaar maakt de Lopster Torenloop weer deel uit van het Huis & Hypotheek Ommelander

Loopcircuit. Dit Huis & Hypotheek Ommelander Loopcircuit omvat zes dorpslopen waarvan de eerste 2, de Steemer Omloop in Stedum en de Hippolytusrun in Middelstum al zijn gelopen. Na de Lopster Torenloop volgen nog de Jannes Nijboerloop in Ten Boer, de Snel Eemsmondloop in Uithuizermeeden en de Huis & Hypotheek Ekensteinloop in Appingedam.



De Lopster Torenloop zal dit jaar voor het laatst verlopen worden onder de vlag van het Huis &

Hypotheek Ommelander Loopcircuit. Aan het einde van dit jaar houdt het Huis & Hypotheek Ommelander Loopcircuit namelijk op te bestaan. Of dit ook verdere gevolgen heeft voor de Lopster Torenloop is momenteel nog niet bekend, hier wordt nog druk over gebrainstormd met de huidige organisatie MFAC Loppersum.



Route:

Tijdens de Lopster Torenloop zal er een wedstrijdloop over tien kilometer, een trimloop over vijf

kilometer en de jeugdloop, met de traditionele rondjes om de Lopster Toren, worden gelopen.

De route gaat grotendeels in en door het centrum van Loppersum en zal nagenoeg dezelfde route

zijn als de editie van 2022. Vanaf het Marktplein gaan de lopers via de Wirdumerweg, Zorgvlijt, Veldzicht, via schelpenpaden naar de Wijmersweg, Zeedijken, Kersenlaan, Appelhof, Fruitlaan, Tuinbouwstraat, Hofstraat, Nieuwstraat, Middenstraat, nogmaals stukje Wijmersweg, Schipsloot en de “bult” van de Hogestraat weer naar start/finish op het Marktplein.De recreatieve lopers lopen één rondje van 5 km en de wedstrijdlopers lopen twee rondjes van 5 km.



NulpuntNul-estafette voor teams

Tussen de jeugd en de recreatieve en de wedstrijdloop zal de zgn. “NulpuntNul-estafette” weer

plaatsvinden. Teams met elk 4 deelnemers van o.a. bedrijven, sportverenigingen, vriendengroepen e.d., strijden tegen elkaar in een ludieke estafette rondom de Lopster Toren. De teams strijden om de felbegeerde wisselbeker die de vorige editie van 2022 werd gewonnen door Aristo Promotions. Al met al een sportieve en hilarische uitdaging. De warming up voor de 5 en 10 km route wordt dit jaar verzorgd door Anita Dijkema van Dijkema Training/BuitenGewoon Fitter.



Muziek langs de route

De deelnemers aan de Lopster Torenloop zullen langs de route worden gedragen door de vrolijke

klanken en melodieën van de Lopster Streetband LOS (Loppersum On Street).Lopster Torenloop 1 juli 2023



Starttijden en inschrijven

Voor de jeugdloop wordt het startschot gegeven om 18.00 uur en voor de recreatieve en wedstrijdloop valt het startschot om 19.00 uur, welke wordt gegeven door dokter Booij, die vorig jaar na 50 jaar afscheid nam als dorpsdokter van Loppersum. Inschrijven kan op de dag zelf in Jeugdsoos Flits aan de Wirdumerweg 5 te Loppersum. Ook is hier ruimte om zich om te kleden.



De inschrijving voor de jeugdloop vindt plaats tussen 17.00 – 17.45 uur. De inschrijving voor de recreatieve en wedstrijdloop van 5 en 10 km vindt plaats tussen 17.00 – 18.30 uur. Voor meer informatie over de Lopster Torenloop kijk op www.mfacloppersum.nl of op Facebook.

