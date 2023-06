SP overhandigde na roerige actieweek petitie aan wethouder

Winschoten – Na een roerige laatste week waarin wederom de noodzaak tot handelen rondom de Rotte Kies heeft de Oldambtster SP voorafgaand aan de raadsvergadering 418 steunbetuigingen overhandigd aan wethouder Erich Wünker van economie, arbeidsmarkt, sport en dienstverlening aangeboden.

Maandag 19 juni was de Rotte Kies van Winschoten groot nieuws in de regio. In de ochtend was er een melding van een klein brandje in dit verpauperde complex tegenover het oude ziekenhuis in Winschoten. ’s Middags moesten er echter meerdere brandweerkorpsen uit de regio aan te pas komen om een grote uitslaande brand te bestrijden. Zij konden echter niet voorkomen dat een groot deel van het complex is ingestort waardoor het geheel nu een nóg mistroostiger aanblik heeft.

De SP in Oldambt is sinds 20 mei bezig om steunbetuigingen voor hun petitie te verzamelen waarin de partij de gemeente oproept actie te ondernemen tegen de eigenaar van het terrein. In die periode heeft de SP 418 handtekeningen verzameld, zowel online als fysiek tijdens twee marktdagen. Ook SP Jongeren Oost Groningen is maandag nog deur-aan-deur geweest om met de mensen in gesprek te gaan.

Voorafgaand aan de raadsvergadering heeft Karina Loots-Fruitema, bestuurslid van de Oldambtster SP, samen met een delegatie vanuit bestuur en kerngroep de petitie symbolisch overhandigd aan verantwoordelijk wethouder Wünker. Namens de afdeling en namens de ondertekenaars riep Loots-Fruitema op om actie te ondernemen. Zeker na de grote brand van afgelopen maandag is het wel duidelijk dat de tijd van pappen en nathouden wel klaar is nu en dat de wethouder lering zou moeten trekken uit de honderden adviezen die door de ondertekenaars van de petitie werden voorgedragen.

De SP zal zeker een vinger aan de pols houden en niet schromen opnieuw in actie te komen als er geen oplossing wordt gevonden binnen afzienbare tijd.

Ingezonden door Arthur Vroomans

Voorzitter SP Oldambt