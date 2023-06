Westerwolde Rijgt: Wedde, Blijham, Veelerveen en Vriescheloo

WESTERWOLDE – Westerwolde rijgt is een uniek tuin- en kunstevenement dat jaarlijks in de 2e helft van juni in Zuidoost-Groningen wordt gehouden. Twintig prachtige tuinen en bijzondere locaties (BL) openen hun tuinhek, poort of deur om bezoekers gastvrij te ontvangen. De locaties zijn dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang tot de tuinen is gratis.

Alle eigenaren nodigen bovendien één of meerdere kunstenaars uit om in hun tuin, tuinhuis of serre te komen exposeren. Elke tuin is een verrassing! De werkgroep zorgt bovendien voor een gevarieerd muziekprogramma, van solo tot koor, van pop tot klassiek. Het thema voor 2023 is ‘Tudeltoantje’. Het is het Groningse woord voor het plantje Tagetes, beter bekend als ‘Afrikaantje’. Een leuk en nuttig plantje waardoor de tuinen en kunstenaars zich laten inspireren.

HIER vindt u alle deelnemende tuinen.

Johannes Velthuis bezocht vandaag Beeldentaal Wedde, Objets Trouves Blijham, ’t Meezennest Veelerveen en Cultuurtuin in Vriescheloo.

Hieronder een compilatie van de foto’s; de rest vindt u op zijn Facebookpagina