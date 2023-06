DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gisteravond verloor een 27 jarige automobilist uit Noorwegen om 21.30 uur tijdens een hevige regenbui de controle over zijn auto en belandde ter hoogte van Weener in de berm langs de A31. Daar botste hij meerdere keren tegen de vangrail. Een 23 jarige passagier liep daarbij verwondingen aan zijn hoofd op. De bestuurder en een 27 jarige bijrijder bleven ongedeerd. De drie mannen waren onderweg naar een festival. De auto kan als verloren worden beschouwd en werd afgesleept. De weg is enige tijd halfzijdig afgesloten geweest.

Haren

Gistermorgen is tussen 5.08 en 5.10 uur bij een drankenwinkel aan de Rütenbrocker Hauptstraße in Haren ingebroken. Er is een gering geldbedrag gestolen. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Tussen dinsdag 16.00 en woensdag 07.50 uur is bij een basisschool aan de “Ansgariweg” in Haren een ruit ingegooid. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Meppen

De politie zoekt de eigenaar van een damesfiets van het merk Godewind. De fiets is na een diefstal aangetroffen. De eigenaar kan zich melden bij het politiebureau van Meppen.