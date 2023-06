VLAGTWEDDE – Nieuwe ALDI Vlagtwedde vanmorgen geopend

Vanmorgen om acht uur hadden zich de eerste klanten verzameld om de opening bij te wonen van de vernieuwde ALDI-vestiging aan de Wilhelminastraat 25 in Vlagtwedde.

Patrick Smit, de filiaalleider mocht, na enige vertraging omdat de schaar zoek was, deze feestelijke opening verrichten met het doorknippen van een lint.



De sfeer, de inrichting en het assortiment in de winkel zijn verrassend en vernieuwd.

De winkel in Vlagtwedde biedt hiermee de meest recente ALDI-formule.

Zo liggen direct bij binnenkomst versproducten zoals groente, fruit, vis en vlees. Ook komt de geur van afgebakken brood je meteen tegemoet.

De goed geteste en prijswinnende producten, bekend als de Trots van ALDI, zijn het bewijs dat naast de beste prijs, hoge kwaliteit bij ALDI hoog in het vaandel staat.



Kraskaarten en tegoedbonnen

Kras en win bij de feestelijke opening van ALDI Vlagtwedde!

De eerste 400 klanten krijgen bij aankoop van minimaal €20 aan boodschappen een tas met gegarandeerd een aantrekkelijke prijs.

Op de kraskaarten staan prijzen als een mobiele airco, een zwembad of tegoedbonnen van maximaal €250.

Voor klanten die naast het net vissen is er, zolang de voorraad strekt, een gratis ALDI-boodschappentas. Iedereen is van harte welkom.



Foodtruck

Om de openingsdag compleet te maken staat er een foodtruck op de parkeerplaats. Daar worden heerlijke verse gerechtjes met de producten van ALDI bereid die klanten gratis kunnen proeven.

Duurzame winkel

Duurzaamheid is één van de belangrijkste pijlers voor ALDI. Elke dag wordt er gewerkt aan gezondere, duurzamere boodschappen en minder afval.

De nieuwe winkel aan de Wilhelminastraat beschikt over 78 eigen parkeerplaatsen.

De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag van 8:00 tot 20:00 en op zondag van 12:00 tot 18:00 uur.