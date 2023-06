Stand van zaken sportcomplex MFC De Hardenberg

FINSTERWOLDE – In de raadsvergadering van 21 juni is gesproken over het sportcomplex MFC De Hardenberg. Aanleiding hiervoor is de in de Tweede Kamer aangenomen motie van kamerlid Henk Nijboer (PvdA) en de eventuele gevolgen hiervan voor MFC De Hardenberg. Ook is de gemeente nog in gesprek met stichting MFC De Hardenberg over een eventuele overname van het complex.

Motie Nijboer

Het college heeft naar aanleiding van de motie over ‘het niet verder verdwijnen van voorzieningen in de aardbevingsgebieden’ vragen gesteld aan Hans Vijlbrief, staatssecretaris mijnbouw. “We hopen op korte termijn duidelijkheid te krijgen over de betekenis van deze motie voor onze gemeente”, aldus Erich Wünker, wethouder Sport.

Stichting MFC De Hardenberg

De gemeente is nog in gesprek met de stichting over een mogelijke overname van MFC De Hardenberg. Het college heeft aangegeven hoe de gemeente bij wil dragen aan het behoud van het zwembad. De stichting onderzoekt nu of zij het zwembad wil overnemen en de exploitatie sluitend kan krijgen. Hoewel het zwembad sluit per 1 juli 2023, is het college bereid de zomerperiode te gebruiken om meer duidelijkheid te krijgen over de motie Nijboer en een mogelijke verkoop aan de stichting. Wethouder Wünker: “De stichting heeft eind mei aangegeven binnen een aantal weken bij het college te melden of ze het sportcomplex onder de besproken voorwaarden over wil nemen. Wij hebben hen toegezegd dat de gemeente het zwembad technisch in bedrijf houdt, zoals water in het bad houden, zodat een mogelijke doorstart in september probleemloos kan plaatsvinden.”

Gebruikers zwembad

Alle ouders van kinderen die op dit moment zwemlessen volgen in MFC De Hardenberg hebben een mail ontvangen, dat de zwemlessen in zwembad De Watertoren vervolgd kunnen worden.

Zij worden binnenkort uitgenodigd om, nog voor de zomervakantie, samen met hun kind kennis te maken met zwembad de Watertoren. Ook voor veel andere gebruikers is er een oplossing in de Watertoren gevonden. Mocht er toch een mogelijkheid zijn dat het zwembad in MFC De Hardenberg heropent, dan zijn de zwemlessen daar ook weer mogelijk. De sporthal blijft sowieso nog een jaar open.

