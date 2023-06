Westerwolde rijgt: Inburgeraars van de taalschool bezoeken MOW in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Ook dit jaar gingen de inburgeraars van de RSG taalschool weer naar het museum in Bellingwolde, maar nu kwamen de cursisten voor de expositie over het Gronings Licht.



Het bezoek was voorbereid door Hester Bakker van het museum en de NT2 docent van de taalschool. Hoe de cursisten die de taal en cultuur van Nederland leren, te laten inspireren door het Gronings Licht?

Bij de kunstenaars van deze expositie was geen gebrek aan inspiratie! Zij hadden zich met allerlei aspecten uit de Groningse leefomgeving laten inspireren tot prachtige kunstwerken. Zij vonden hun inspiratie voor het Gronings Licht bijvoorbeeld in de natuur, in de materialen, in de gebouwen of juist buiten de deur. In het verleden of juist in de toekomst met onder andere een vertaalslag naar de energietransitie.

Tijdens de inburgeringslessen is naar dit museumbezoek toegewerkt. De cursisten leerden een aantal woorden. Enkele kunstwerken werden besproken en opdrachten die de cursisten ná het bezoek moesten maken, werden toegelicht. Het waren kijk-opdrachten, luister- en spreekopdrachten, doe-opdrachten waarbij de cursisten ook met elkaar moesten samenwerken.



De docent was blij verrast door Mahmoud die vol bewondering naar een kunstwerk stond te kijken en aan Hester probeerde uit te leggen waarom hij het zo mooi vond. Mahmoud vindt het leren van de Nederlandse taal namelijk erg moeilijk maar toch lukte het hem om met Hester over het kunstwerk in gesprek te gaan.

En alle cursisten maakten een werkstuk met hun idee over het Gronings Licht en plakten het vast aan de blauwe knutselpaal. Aan de groep vertelden zij vervolgens wat ze hadden gemaakt. Alle cursisten vertelden iets over hun werkstuk; ieder op zijn eigen taalniveau.

Ook dit jaar werd het bezoek aan het museum afgesloten met een groepsfoto en een kopje koffie met wat lekkers die de docent en de cursisten zelf hadden gebakken. Uit Nederland kwam de cake, uit Vietnam een heerlijke cake met de naam “varkenshuid”, uit Syrië de zelfgemaakte baklava, uit Afghanistan een lekkernij met vlees erin, uit Eritrea een soort donut.

Het museumbezoek werd wederom een geslaagde ervaring.

En hoe treffend is de tekst die op een museummuur geschreven staat voor deze groep cursisten?”

“( ………..….. )

Wat doet dit met ons?

En wat brengt de toekomst?”

Ingezonden door Henriëtte van der Laag