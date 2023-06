De rogge is gedorst bij Kamp de Beetse

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 24 juni, 08.00 uur door John Havinga

ZONNIG EN ZOMERS WEEKEND| VOLGENDE WEEK ENKELE BUIEN EN MINDER WARM

Het wordt een zomers en zonnig weekend met maximumtemperaturen rond 26 graden vanmiddag. De wind komt daarbij vanmiddag uit het zuidwesten tot noordwesten en is zwak tot soms matig. Morgen ligt het maximum hoger en wordt het rond 29 of lokaal misschien wel 30 graden. Een (bijna) tropische dag waarbij de wind eerst uit het zuidoosten en later uit het zuiden komt.

Komende week wordt iets koeler met enkele buien en dat begint al maandagnacht. Dan zijn er enkele buien met kans op onweer. De temperaturen zullen maandag tot en met donderdag wat lager komen te liggen, tussen 21 en 23 graden. Er is ook wat onstabiliteit waar te nemen op de weerkaarten, waardoor we soms een dag hebben met een paar lichte buitjes of buien. Aan het einde van de week lijkt dat wat toe te gaan nemen en zien we wat vaker een bui of buien, al dan niet met onweer.