Ruim 600 deelnemers ontbijten op dijken langs Waddenkust 

WADDEN – Vandaag vond een uniek evenement plaats langs de Waddenkust, waar meer dan 600 enthousiaste deelnemers samenkwamen om te genieten van een gezamenlijk ontbijt op 12 verschillende locaties langs de prachtige Waddenzee. Het ontbijten op de dijk was ter ere van de 14e verjaardag van Waddenzee Werelderfgoed. Dit jaar is het 14 jaar geleden dat UNESCO de Waddenzee officieel erkende als Werelderfgoed. Het ontbijtevenement is georganiseerd door Visit Wadden in samenwerking met de Waddenvereniging en vele lokale ondernemers.

Het ontbijten op de dijk was bedoeld voor bewoners en bezoekers of voor wie dan ook maar zin had in een bijzondere ervaring. Iedereen kon zich aanmelden en dat is ook volop gedaan. Bijna alle plekjes waren bezet. “Het ontbijten op de dijk was een fantastische gelegenheid om bewoners en bezoekers samen te brengen en tegelijkertijd het belang van het Waddengebied te benadrukken,” aldus Wendy Oude Veldhuis, projectleider van Visit Wadden. “We zijn ontzettend trots op de enorme opkomst en de positieve reacties van de deelnemers. Het toont aan dat mensen zich betrokken voelen bij de bescherming en het behoud van dit unieke natuurgebied.”

Lokale ondernemers verrassen deelnemers

Op elke locatie werden tafels opgesteld met een overvloed aan heerlijke lokale producten, waaronder versgebakken brood, biologische producten, fruit en andere lekkernijen. De deelnemers werden uitgenodigd om plaats te nemen aan de prachtig versierde tafels en te genieten van het ontbijt te midden van het adembenemende landschap van de Waddenzee.

14 jaar Waddenzee Werelderfgoed

Op 24 juni wordt gevierd dat UNESCO de Waddenzee officieel erkende als Werelderfgoed. Zoals gebruikelijk wordt dit gevierd op de laatste zaterdag van juni tijdens de Dag van het Wad. Op deze dag wordt stilgestaan bij de buitengewone kenmerken van dit gebied, krijgen bezoekers en bewoners de kans om kennis te maken met de Waddenzee en wordt de kwetsbaarheid ervan benadrukt.

Visit Wadden, de Waddenvereniging en alle lokale ondernemers bedanken alle deelnemers, lokale gemeenschappen, partners en vrijwilligers voor hun steun en inzet om van dit evenement een onvergetelijke ervaring te maken.

Fotocredits: Dijk Uithuizerwad – Marleen Annema