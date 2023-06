Sfeer en strijd op het jaarlijks Bakker Agri-Works Beachvolleybaltoernooi van VSV ’74

VLAGTWEDDE -Sfeer en strijd op het jaarlijks Beachvolleybaltoernooi van VSV ‘74



Vandaag was er weer het jaarlijks Bakker Agri-Works Beachvolleybaltoernooi van VSV ’74 op het Evenemententerrein in Vlagtwedde.

Een dag vol strijd, voor zover het warme weer het toeliet, en heel veel sfeer.

Rond de speelvelden stonden de tentjes waar de spelers weer verkoeling zochten na een gespeelde wedstrijd.

Op het door Bakker Agri-Works aangelegd strand streden 49 teams in allerlei klassen om de eer en een mooie prijs.

Tegen 5 uur werden de finales gespeeld en konden de winnaars hun prijs in ontvangst nemen.

De prijzen gingen naar de volgende teams.

In de Dames Competities waren de “VCO kittens” te sterk voor de “VCO poezen”.

In de Heren Competitie waren de “Blockbusters” te sterk voor de “Mand”.

In de Heren Recreatief ging “Net Nait” ten koste van de “Bollyvallers” met de eer strijken.

In de Dames Recreatief waren de “Westerwolde chickies” de winnaars voor “Kwart voor Wijn”.

Mix Recreatief werd gewonnen door “Young en Younger” zij versloegen in de finale “Waterpolo Vereniging Alblasserdam”.

Foto’s: Geert Smit