Elize van der Kamp uit Beerta succesvol bij damtoernooi in Lunteren

LUNTEREN, BEERTA – Zaterdag 24 juni is in het eigen clubgebouw “De Schuifeldam” van damclub “Door Eendracht Sterk” (DES) in Lunteren (Gld) het eerste individuele damtoernooi voor meisjes t/m 13 jaar afgewerkt. De organisatie was hierbij in handen van de “Droomdamsters”. De 40 deelneemsters kwamen uit alle windstreken en werkten 7 ronden “Zwitsers systeem” af, onder een speeltempo van maximaal 30 minuten per partij. Het toernooi kreeg zelfs een internationaal tintje door deelname van de uit België afkomstige Aurelia Schalley. Klokslag 11:00 uur werden de deelneemsters verwelkomd door Tessa Kenson uit Den Haag, die na afloop eveneens de prijzen uitreikte. In totaal waren 8 leeftijdsgroepen aanwezig, namelijk vanaf 6 jaar t/m 13 jaar, met per groep een beker voor de groepswinnares. Daarnaast ontvingen alle deelneemsters een medaille met attentie.

“Zwitsers systeem”

De eerste ronde werd bepaald door loting, waarna de “toernooimanager” dit overnam en na elke ronde de speelsters met (ongeveer) gelijk aantal punten aan elkaar koppelde. Voor de pauze werden 3 ronden afgewerkt en na de pauze de resterende ronden, waarbij de speelsters maar één keer tegen elkaar uitkwamen.

De “Droomdamsters”

De “Droomdamsters” is een damvereniging voor vrouwen- en meisjesdammen en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) De vereniging is bijzonder, want het is een online damclub en opgericht in 2021. De “Droomdamsters” focussen zich op het stimuleren en promoten van het vrouwen- en meisjesdammen in de breedte in Nederland. Het bestuur van damclub de “Droomdamsters” wordt gevormd door Nicole de Vries (voorzitster) uit Hoogeveen, Tessa Kenson uit Den Haag, Jasmijn Scholtens uit Slagharen, Vera Bruning en Charell Schuller beide uit Hollandscheveld.

Elize van der Kamp

De provincie Groningen was hierbij vertegenwoordigd door de 12 jarige Elize van der Kamp uit Beerta. Elize kweet zich uitstekend van haar taak en werd ex aequo 11e samen met 9 andere deelneemsters in het eindklassement, die eveneens 8 punten scoorden in 7 partijen. Op “weerstandspunten” deelde ze uiteindelijk de 17e plaats met Jaylee Druiff uit Lunteren. Elize en Jaylee hadden namelijk evenveel weerstandspunten alsmede SB punten vergaard. Het spelen tegen deelneemsters die hoger in het klassement staan levert namelijk meer weerstandspunten op. Bij het “Sonneborn-Berger” systeem worden de eigen punten vermeerderd met 1 maal wanneer remise is overeengekomen met de tegenstander en 2 maal wanneer er is gewonnen. Overall winnares werd overigens Jasmine Benhari uit Hilversum met 12 punten.

Sterke eindsprint Elize

Elize startte met 2 verliespartijen tegen Viviënne Meijer en Julia Slappendel, maar in de 3e ronde keerde het tij met een zege tegen Maud Huiberts. Daarna moest ze haar meerdere erkennen tegen Lidia Ploeg. Daarna demarreerde Elize van plek 33 met 3 zege’s naar de gedeelde 17e plaats. Ze versloeg achtereenvolgens Jada Kenson, Amy Lûck en Rosa Walvius.

Ingezonden

Foto’s: Geert Lubberink