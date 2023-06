DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

De politie zoekt getuigen van de volgende zaken:

Op 23 juni is om 5.15 uur bij een woning boven een bloemenzaak aan de “Wesuweer Straße” in Haren een raam ingegooid.

Tussen 23 juni 18.30 en 24 juni 12.30 uur is op de parkeerplaats achter een woning aan de “Marktwinkel” in Haren een houten schutting aangereden.

Op 23 juni is tussen 15.30 en 18.30 uur in een parkeergarage bij een supermarkt aan de “Am Neuen Markt” in Haren een zwarte Seat Ibiza aangereden. De schade bedraagt 2.500 euro.

Tussen 23 juni 19.15 uur en 24 juni 8.40 uur is bij een filiaal van Deichmann aan de “Lange Straße” in Haren ingebroken. De daders verschaften zich met geweld toegang tot het pand en doorzochten de ruimtes. Voor zover bekend is er niets gestolen.

Tussen 23 juni 18.30 en 24 juni 12.30 uur is bij een apotheek aan de Lange Straße in Haren ingebroken. nadat de daders de apotheek hadden doorzocht gingen ze er met een gering geldbedrag vandoor.

Getuigen van bovengenoemde zaken worden verzocht de politie van Haren te bellen (0049)(0)5932 72100

Weener

Tussen vrijdag 17.30 uur en zaterdag 13.00 uur zijn vanaf een bouwplaats aan de Schulstiege in Weener twee kettingzagen en bouwmateriaal gestolen. Over de hoogte van de schade is niets bekend.