Veel belangstelling voor tentoonstelling over het vergeten bombardement op Bellingwolde

OUDESCHANS – In het garnizoenskerkje in Oudeschans was vandaag een tentoonstelling over het vergeten bombardement op Bellingwolde.

Op 25 juni 1943 viel een grote groep Duitse jachtvliegtuigen boven het grensgebied geallieerde bommenwerpers aan. De bommenwerpers dachten mogelijk dat ze hun doelen in Duitsland al hadden bereikt en lieten honderden bommen op onder anderen Bellingwolde en buurtschap de Lethe vallen. Er werden meer dan 1.000 grote bomtrechters geteld. Binnen enkele minuten lagen acht huizen volledig in puin en raakten 150 zwaar beschadigd. Tien burgers, waarvan vier uit Bellingwolde, kwamen om het leven. De andere slachtoffers kwamen onder anderen uit Blijham, Beerta en Finsterwolde.

De nu in Weener woonachtige Chris Timmer ging onlangs op zoek naar ooggetuigen van het “vergissingsbombardement” en ging met hen in gesprek en legde hun herinneringen vast. Vandaag waren deze uitgeprinte herinneringen en bijbehorende foto’s te zien in het kerkje van Oudeschans.

Timmer vermoedt dat de geallieerden op die bewolkte dag in 1943 onderweg waren naar Hamburg. Ze waren in Suffolk en Norfolk opgestegen. Van de 275 bommenwerpers, die vanaf Engeland richting Duitsland vlogen, kwamen er 167 bij de oostgrens met Nederland aan.

Over het bombardement is weinig in de archieven terug te vinden. Timmer wil hieraan verandering brengen en de herinnering aan die 25 ste juni levendig houden. Vandaar de tentoonstelling, die erg goed werd bezocht. Vanmorgen stond er een rij belangstellenden buiten te wachten, tot men naar binnen kon. Ook vanmiddag namen veel mensen een kijkje. Op het podium stond een aantal vliegtuigonderdelen die Chris in de loop der jaren met zijn “Luchtoorlog Studiegroep 40-45” heeft opgegraven. Zo’n 70 vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog heeft de studiegroep in Groningen en Drenthe boven de grond gebracht. Een deel van de gevonden onderdelen was in 2018 te zien op de tentoonstelling ‘Stille Getuigen’ in het Veenkoloniaal Museum in Veendam.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg