H. van Oosten viert 45 jarig bestaan met open dag

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 26 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL KOELER | OOK LATER GEMATIGD WEER

De hitte van gisteren was maar voor 1 dag want met een westen- tot noordwestenwind is veel koelere lucht aangevoerd. Dat gaat ook gepaard met wat stapelwolken en vanochtend is er nog kans op een bui, maar er blijven flinke zonnige perioden. De wind is meestal matig met windkracht 3 tot 4, de maximumtemperatuur is 22 a 23 graden en dat is bijna 10 graden lager dan gisteren.

Dus vanavond ga je de koelte goed merken en vannacht is de minimumtemperatuur is vrij laag met 11 of 12 graden. Morgenmiddag stijgt het naar 21 of 22 graden en dan is er meer bewolking. Overdag is het nog droog, morgenavond en woensdagnacht is er kans op wat regen en woensdag is er veel bewolking met af en toe een beetje regen of motregen.

De langere termijn blijft ook licht wisselvallig met zonnige perioden maar af en toe ook een bui, zonder dat het heel wisselvallig wordt. De middagtemperaturen liggen door de westenwind later in de week tussen de 22 en 25 graden. Dus een beetje zomer is het later deze week af en toe nog wel.