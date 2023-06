DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Gistermiddag kwam om half vier een 18 jarige bestuurster van een VW op de Rheiderlandstraße door onbekende oorzaak op de linker rijbaan terecht. Daar botste ze tegen een tegemoetkomende vrachtwagen, een Hyundai en een Opel Corsa. De 18 jarige en de 26 jarige bestuurder van de Opel Corsa zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. De 42 jarige bestuurder van de Hyundai leek ongedeerd, maar ging wel ter controle naar het ziekenhuis. De 60 jarige vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij.

Tussen donderdag en maandag is bij een bouwkeet bij een kleuterschool aan de Forststraße in Papenburg een poging tot inbraak gedaan. Er werd een deur vernield, maar de daders zijn er niet in geslaagd binnen te komen. De schade bedraagt 500 euro.

Leer/ Rhauderfehn/ Weener

Gisteren kwamen bij de politie meerdere meldingen van zakkenrollerij binnen. Tussen 10.30 en 11.15 uur werd de portemonnee van een 83 jarige vrouw gerold. Zij deed inkopen bij een supermarkt aan de Ringstraße in Leer. Bij de kassa merkte ze dat haar portemonnee, met daarin 90 euro en persoonlijke documenten, weg was. Diezelfde ochtend is ook de portemonnee van een 68 jarige inwoonster van Leer gestolen. Zij was in het winkelgebied in diverse zaken geweest en merkte om 13.00 uur toen zij in een textielzaak wou betalen dat haar portemonnee, met daarin 300 euro en pasjes, niet meer in haar handtas zat.

In Rhauderfehn is tussen 10.00 en 10.30 uur de portemonnee van een 84 jarige man gestolen. De man deed inkopen bij een supermarkt aan de Rosmarinheide en ontdekte toen hij wou betalen dat zijn portemonnee, met daarin 60 euro en persoonlijke documenten, niet meer in zijn schoudertas zat.

In een supermarkt aan de “Neue Feldstraße” in Weener werd een 83 jarige inwoonster van Weener door een vrouw aangesproken. Zij vroeg haar naar bijzonderheden over een bepaald product. De vrouw wordt tussen 20 en 40 jaar geschat en was gekleed in een beige jas en een beige broek en kleurige hoofddoek. Korte tijd later ontdekte ze dat haar portemonnee uit haar boodschappentrolley, die in haar winkelwagentje stond, verdwenen was. In de portemonnee zat 43 euro.

Haren

Vanmorgen heeft een 59 jarige piloot van een ultralight vliegtuigje in een bosgebied in Haren een noodlanding gemaakt. Hij moest de start vanwege de sterke wind afbreken. Het vliegtuigje kan als verloren worden beschouwd. De schade bedraagt meerdere tienduizenden euro’s. De piloot verkeert in shocktoestand.