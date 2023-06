Meer dan helft clubhuizen sportverenigingen fors onderverzekerd

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 27 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG ZONNIGE PERIODEN | MORGEN WAT REGEN

Het is nog een vrij mooie dag met een afwisseling van mooie zonnige perioden en een paar wolkenvelden, en vanochtend is er kans op een enkele bui. Maar de meeste plaatsen blijven dus droog. De temperatuur daalde vannacht tot rond 11 graden en de maximumtemperatuur voor vanmiddag is zo’n 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten tot westen: eerst windkracht 2 tot 3 en later windkracht 3 tot 4.

Vannacht raakt het bewolkt want een warmtefront komt dan via het westen dichterbij. Dat brengt morgen trouwens niet veel warmte maar vooral vochtiger weer. Morgen is er dan ook veel bewolking met af en toe wat regen of motregen. Morgenavond is het meest droog met af en toe zon, maar veel zon hoeven we morgen dus niet te verwachten. Maximumtemperatuur voor morgen opnieuw 22 graden, en dan een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Donderdag krijgen we met een tweede front te maken en dat wordt allemaal wat actiever met een behoorlijk aantal regenbuien. En daar kan in de loop van de dag een flinke bui bij zijn. Vrijdag is de lucht weer wat droger met af en toe zon maar zaterdag komt er een volgende storing met wat regen aan.

Zo zal dit patroon met een westelijke luchtstroming ook nog even doorgaan, met een afwisseling van een paar buien en zonnige perioden. Maar de temperatuur zal voorlopipg geen gekke dingen gaan doen.