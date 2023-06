Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 28 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT MET WAT REGEN | MORGEN MEER BUIEN

Het wordt voor de verandering een bewolkte dag want er moet een front passeren en dat brengt heel vochtige lucht en dus maar weinig zon. Regelmatig valt er ook wat regen of motregen, het kan soms tamelijk druilerig worden. Het is pas in de loop van de middag dat het echt weer wat droger gaat worden en vanavond zou de zon op de valreep nog even door kunnen breken. De temperatuur is ook maar 18 tot 20 graden, de wind is zwak tot matig uit het zuidwesten (windkracht 2 tot 3 is dat).

Vannacht is het ook nog overwegend droog en redelijk rustig, maar morgen gaat het af en toe regenen en er kan in de loop van de middag ook een flinke bui aan te pas komen. Kans op meer neerslag dus, met plaatselijk 5 tot 10 mm regen. De wind draait morgen van zuidwest naar noordwest en de maximumtemperatuur voor morgen is 23 graden.

Vrijdag is het allemaal weer wat vriendelijker met flinke opklaringen en vrijwel droog weer, maar in het weekend is het onbestendig met zaterdagochtend en zaterdagmiddag perioden met regen en een matige tot krachtige zuidwestenwind. Zondag waait het eveneens goed door met wat zon en enkele buien. En ook na het weekend is het een beetje wisselvallig met soms zon en soms wat regen.