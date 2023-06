Doe mee met de tuinvlindertelling

REGIO – In het weekend van 7 tot en met 9 juli is de jaarlijkse tuinvlindertelling van De Vlinderstichting. Dit jaar in het jubileumjaar: De Vlinderstichting bestaat 40 jaar! Iedereen met een tuin of een balkon kan meedoen via Tuintelling.nl. Dankzij deze telling weet De Vlinderstichting welke vlinders er in de zomer in tuinen rondvliegen. Met die informatie kunnen ze beter beschermd worden.

Dit voorjaar waren er weinig vlinders te zien. De junidip is geweest en de zomergeneratie is nu gaan vliegen. Welke soorten zien we straks in het telweekend? Dat zal blijken als er veel mensen meedoen aan de telling. Bij zonnig en warm weer zijn de omstandigheden het beste dat we vlinders kunnen tellen.

2022

Vorig jaar zijn er ruim 6.000 tellingen gedaan en werden ongeveer 73.000 vlinders geteld. De nummer 1 was toen de dagpauwoog. Ontzettend talrijk met meer dan 16.000 exemplaren in één weekend. De atalanta eindigde op nummer 2 (9.879) het klein koolwitje werd derde (8.780).

Iedereen kan zijn of haar waarnemingen van vlinders in de tuin tijdens het telweekend direct online doorgeven. Een kwartiertje tellen is al voldoende. Wil je een seintje ontvangen zodra we van start gaan? Geef je op via www.vlinderstichting.nl/tuinvlindertelling en lees meteen hoe het in zijn werk gaat. Lastig om de vlinders uit elkaar te houden? Download dan deze handige vlinderherkenningskaart (of bestel de papieren versie) op www.vlinderstichting.nl.

Tips voor een vlindervriendelijke tuin

Tuinen zijn belangrijk leefgebied voor vlinders. Wat kun je doen om vlinders naar je tuin te lokken?

Plant nectarrijke bloemen voor vlinders. Zorg het hele jaar door voor nectar.

Denk aan voedselplanten voor rupsen, de waardplanten.

Plant bij voorkeur inheemse soorten in de tuin.

Zorg voor variantie in hoogte: gras, kruidlaag, struikgewas en -indien mogelijk- zelfs bomen.

Gebruik geen gif

Kijk voor alle informatie en meer tuintips op www.vlinderstichting.nl.

Ingezonden