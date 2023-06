Hackatour: aanzet tot nieuwe ontwikkelingen voor de Groningse vrijetijdssector

GRONINGEN – De Hackatour, een tour vol creativiteit om het verblijf van bezoekers aan de provincie Groningen te verlengen, zorgde voor een bruisende maand juni. Teams van ondernemers, organisaties, onderwijs en overheid hebben zich gebogen over de vraag: hoe zorgen we er samen voor dat bezoekers langer in Groningen verblijven? De resultaten zijn verrassend en tonen aan dat Groningen een broedplaats is voor vernieuwende ideeën en samenwerkingen.



De Hackatour nam de deelnemers mee op een inspirerende reis door de provincie, van Het Hogeland naar Midden-Groningen en Eemdelta, vervolgens naar Zuid Oost Groningen en tot slot naar het Westerkwartier. In totaal zijn er vier zijn bijzondere concepten ontstaan die het potentieel hebben om het toerisme en welzijn in Groningen te versterken. Per regio (dus per gewonnen concept) is 5.000 euro startgeld gewonnen. De vrijetijdsmakelaar van Economic Board Groningen, Jenz Verbogt, zal initiatiefnemers verder begeleiden om hun idee tot uitvoering te brengen.



De kop leeg

De winnaars van de eerste Hackatour-editie in Het Hogeland, genaamd ‘De Kop Leeg’, willen Groningen op een vernieuwende manier op de kaart zetten. Het initiatief benadrukt bezinningstoerisme en bewustwording, waarbij rust en ruimte die kenmerkend zijn voor het Groningse DNA centraal staan.



Reisbureau De Ruimte

In Midden-Groningen en Eemsdelta heeft het team van ‘Reisbureau De Ruimte’ de jury overtuigd met hun innovatieve concept. Dit nieuw op te richten coöperatieplatform biedt diverse ‘ruimtereizen’ aan, gebaseerd op verschillende dimensies zoals tijdreizen, lichtreizen, waterreizen en proefreizen. Het startgeld werd ter plekke verdubbeld door de gemeenten Eemsdelta en Midden-Groningen, waardoor het totale startkapitaal uitkwam op €10.000!



Oogstfestival

In Zuid Oost Groningen is het ‘Oogstfestival’ als winnaar uit de bus gekomen. Dit festival combineert de beleving van streekproducten met kunstwerken gemaakt van graan. Het doel is om het bezoek te verlengen en de schoonheid van de regio in de schijnwerpers te zetten.



KLEI week

Het Westerkwartier sloot de Hackatour af met de overwinning van ‘KLEI week’. De KLEI week is een tegenhanger van de bekende KEI week. Dit initiatief omvat een jaarlijkse week vol activiteiten rondom klei, geschikt voor mensen van alle leeftijden en interesses. Van beeldhouwcursussen tot pottenbakken met kinderen, van een ‘mud run’-sportevenement waar iedereen onder de klei zit tot brageltochten, een blotevoetenroute en educatieve tours om de geschiedenis van klei te ontdekken.



Hackatour toont creativiteit en ondernemerschap

De Hackatour heeft het ondernemerschap en de creativiteit van de Groningse vrijetijdseconomie aangetoond. Het heeft niet alleen inspirerende ideeën opgeleverd, maar ook waardevolle samenwerkingen tot stand gebracht tussen ondernemers, overheden, onderwijs en andere stakeholders. Groningen wil bezoekers verwelkomen en verrassen met unieke ervaringen die het verblijf verlengen en de regio op de kaart zetten als een bestemming die je niet mag missen.



Vrijetijdseconomie en leefbaarheid gestimuleerd

De organisatie, het programma Vrijetijdseconomie van Economic Board Groningen, heeft als doel de kansen in de vrijetijdssector in Groningen te benutten en een positief effect op de economie en leefbaarheid te creëren. De Hackatour heeft hier een belangrijke en effectieve rol in gespeeld.

De Hackatour werd mogelijk gemaakt door de provincie Groningen, het Nationaal Programma Groningen en het Waddenfonds.

Ingezonden door Economic Board Groningen